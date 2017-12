가평군, '소년소녀합창단 정기연주회' 개최

영화 겨울왕국 삽입곡 'Let it go' 등 연주

경기 가평군은 3일 문화예술회관 대공연장에서 관객 600여명이 참석한 가운데 ‘제6회 가평군 소년소녀합창단 정기연주회’를 개최했다.

이날 소년소녀합창단은 겨울왕국이라는 테마를 주제로 ‘Do you want to build a Snowman’ ‘Love is an open door’ ‘Let it go’ 등을 연주했다.

성주리(1기 단원장)씨 등 4명의 soliste가 연주한 겨울왕국 삽입곡은 2013년 미국에서 개봉해 세계 흥행 1위와 역대 애니메이션 영화 흥행 1위를 기록한 작품으로 이날 겨울분위기와 조화를 이뤘다.

이와 함께 연주에 초대된 국악인 장지수(해금 전수자), 판소리 정윤형 씨가 출연해 퓨전국악 ‘난감하네’ ‘사랑가드’를 연주해 분위기를 고조시켰다.

정윤형 지휘자는 “이날 공연은 솔리스트를 선발해서 개인의 기량을 선보이는 연주회로 합창을 통한 음악적 재능을 키우는데 주력했다”며 “매년 한 계단씩 수준을 높여 가고 있는 아이들에게 아직 주고 싶은 노래들이 너무 많아 마음이 바쁘지만 어려운 가운데에서도 열심히 따라주고 배우려는 열정의 눈망울을 보면 연습이 즐겁고 행복하다”고 말했다.

