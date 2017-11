‘스트레이 키즈’ 방예담, 극찬 받아… YG 최고 기대주

박진영 "무시한 보컬로 성장하지 않을까 기대"

YG 연습생 방예담. (사진=엠넷 스트레이 키즈 캡처)

Mnet ‘스트레이 키즈’에서 방예담이 박진영에게 극찬을 받았다.

스트레이 키즈는 Mnet에서 방송하는 서바이벌 프로그램으로 지난 21일 방송에서는 YG와 JYP의 배틀 미션이 펼쳐졌다.

그 가운데 방예담은 2013년 SBS에서 방송된 ‘K팝스타 시즌2’ 이후 YG연습생으로 4년 만에TV에 출연해 시청자들의 시선을 사로잡았다.

방예담은 션 멘데스의 노래 There's Nothing Holdin' Me Back을 선곡해 솔로 보컬 무대를 꾸몄다. 어린 나이가 믿기지 않을 만큼 여유로운 무대 매너와 4년 전보다 더 성장한 노래 실력으로 그는 현장에 있는 모두의 환호를 받았다.

특히 박진영은 “방예담은 방예담이다”라며 “음악을 이해하는 능력이 어릴 때부터 놀라웠다. 무시무시한 보컬로 성장하지 않을까 기대된다”고 극찬을 아끼지 않았다.

양현석도 “방예담은 공부를 또 되게 잘한다”며 “전교 1등을 한다는 소리가 있다”고 덧붙이면서 각별한 애정을 보였다.

한편, 방예담은 2013년 SBS ‘K팝스타’ 시즌2에 출연해 당시 12살의 어린 나이에도 준우승을 거머쥐는 성과를 보였으며 그 후 YG에서 연습을 시작해 가수로서 트레이닝을 받고 있다. 방예담은 이외에도 학업에 높은 성적을 유지하며 꿈을 향해 달려가고 있다.

